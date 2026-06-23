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ВОЗ назвала страны в зоне высокого риска распространения Эболы

Государства, имеющие сухопутную границу с Угандой и Демократической Республикой Конго, находятся в зоне высокого риска распространения лихорадки Эбола.

Государства, имеющие сухопутную границу с Угандой и Демократической Республикой Конго, находятся в зоне высокого риска распространения лихорадки Эбола.

Об этом РИА Новости сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.

В организации пояснили, что повышенная угроза для соседних государств связана с постоянной мобильностью населения из-за трансграничной торговли и добычи полезных ископаемых.

Также сказываются различия в возможностях и опыте борьбы с вирусом Бундибугио.

При этом для остальной части Африканского региона и на глобальном уровне риск распространения заболевания остаётся низким.

Ранее Министерство связи и СМИ ДРК сообщило, что количество подтверждённых случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго перевалило за 1 тыс.