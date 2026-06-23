ФИФА — о рекордном голе Месси на ЧМ: история свершилась

22 июня он отличился в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с Австрией. Это его 17-й забитый мяч на мировых первенствах. Благодаря этому он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, обойдя Мирослава Клозе, у которого 16 голов.