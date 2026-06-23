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ФИФА — о рекордном голе Месси на ЧМ: история свершилась

ФИФА прокомментировала рекордный гол форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, благодаря которому он стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

ФИФА прокомментировала рекордный гол форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, благодаря которому он стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

«История свершилась. Месси — лучший бомбардир в истории чемпионата мира!» — говорится в посте.

22 июня он отличился в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с Австрией. Это его 17-й забитый мяч на мировых первенствах. Благодаря этому он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, обойдя Мирослава Клозе, у которого 16 голов.

Ранее Месси повторил рекорд по продолжительности голевой серии на чемпионатах мира.