CNN: в аппарате директора Нацразведки США начались массовые сокращения

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности директора Национальной разведки Билл Пулти приступил к масштабному сокращению сотрудников аппарата ведомства. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник.
«Начались увольнения [представителей] “глубинного государства” (deep state)», — сказал собеседник CNN. Deep state — это теневые группы серьезного влияния на политические и экономические процессы в США в структурах американского федерального правительства.
По сведениям CNN, назначая Пулти временным главой Нацразведки, президент США Дональд Трамп рассчитывал, что тот сократит сотни человек. Как отмечается, на прошлой неделе Пулти явился на новое рабочее место на день раньше, чем ожидалось, и запросил список всех сотрудников. Источник телекомпании сообщил, что наибольшее число увольнений ожидают Национальный контртеррористический центр и Национальный центр контрразведки и безопасности.
В начале июня Трамп сообщил газете The Wall Street Journal, что поручил Пулти начать процесс сокращения сотрудников аппарата ведомства. По данным издания, американский лидер считает, что управление директора Нацразведки США, курирующее 18 разведывательных ведомств и подразделений, является «ненужным и/или слишком большим».