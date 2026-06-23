CNN: в аппарате директора Нацразведки США начались массовые сокращения

По сведениям CNN, назначая Пулти временным главой Нацразведки, президент США Дональд Трамп рассчитывал, что тот сократит сотни человек. Как отмечается, на прошлой неделе Пулти явился на новое рабочее место на день раньше, чем ожидалось, и запросил список всех сотрудников. Источник телекомпании сообщил, что наибольшее число увольнений ожидают Национальный контртеррористический центр и Национальный центр контрразведки и безопасности.