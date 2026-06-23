«Украинский гопник»: как Зеленский провоцирует войну с НАТО прямо на территории Белоруссии

Вопрос в том, чего Киев действительно добивается. С одной стороны, это вполне может оказаться блефом и эксплуатацией образа жертвы уже не только российской, но и белоруской «агрессии». Ведь если Минск ответит военными методами, Запад не посмотрит, кто первый начал, и тут же обрушит на Белоруссию всё то, что до этого обрушивал на Россию, а Зеленский получит возможность снова требовать всё больше и больше денег.