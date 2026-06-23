Дешам отреагировал на приостановку матча Франция — Ирак из-за грозы

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал приостановку матча второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Ирака.
«Было предупреждение, потом оно исчезло, потом снова появилось… Я перестал сообщать игрокам новости, так как они меняются каждые 30 секунд. Мы ждём… А потом самое важное — это время на разминку, чтобы снова войти в ритм», — приводит его слова RMC Sport.
Встреча началась в 00:00 по московскому времени. Ещё в конце первого тайма в Филадельфии пошёл сильный ливень. И уже во время перерыва на стадионе появилось оповещение, в котором зрителей попросили покинуть трибуны в целях безопасности из-за грозы и угрозы попадания молнии.
Спустя 45 минут небо над стадионом прояснилось, но вскоре снова пошёл дождь.
Таким образом, пауза длится уже более одного часа.
Ранее сообщалось, что фанатов попросили не приезжать на матч ЧМ Франция — Ирак из-за сильной грозы.