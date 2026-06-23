Дешам отреагировал на приостановку матча Франция — Ирак из-за грозы

«Было предупреждение, потом оно исчезло, потом снова появилось… Я перестал сообщать игрокам новости, так как они меняются каждые 30 секунд. Мы ждём… А потом самое важное — это время на разминку, чтобы снова войти в ритм», — приводит его слова RMC Sport.