Росстандарт принял ГОСТ с требованиями к кожаным сумкам

Росстандарт утвердил национальный стандарт для кожаных сумок, портфелей и чемоданов, регламентирующий прочность швов, фурнитуры и наличие карманов.
Об этом свидетельствует документ, с которым ознакомилось РИА Новости.
Новый ГОСТ устанавливает единые параметры для повседневных, дорожных и пляжных аксессуаров.
Срезы открытых швов внутри изделий надлежит закрывать окантовкой или обмёточной строчкой. Края не должны осыпаться, а металлические пластины в портфелях — скрываться от глаз.
Женские повседневные сумки и рюкзаки обязаны иметь один или два внутренних кармана. Исключение сделано лишь для молодёжных и нарядных моделей длиной до 20 см — их разрешается выпускать без карманов.
Чемоданы необходимо оснащать минимум одним карманом, а зазор между крышкой и корпусом не должен превышать 4 мм. Изделия из натуральной кожи следует выпускать с подкладкой.
Отдельно оговорено, что на продукции недопустимы царапины и пятна, а окраска обязана выдерживать сухое и мокрое трение. Стандарт также описывает методы изготовления: прошивной, клеевой, сварной, клёпаный и другие.
ГОСТ вступит в силу с 1 марта 2027 года.
Ранее Росстандарт принял национальный стандарт, содержащий рекомендации по организации уборки.