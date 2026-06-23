Маленький волшебник: Аргентина обыграла Австрию, Месси оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории мундиалей

Аргентина обыграла Австрию во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу. В начале матча судья после видеопросмотра назначил пенальти за фол Стефана Поша на Лаутаро Мартинесе, но Лионель Месси не реализовал его, пробив мимо ворот. Тем не менее незадолго до перерыва он завершил эффектную атаку точным ударом в левый нижний угол после остроумного пропуска Тьяго Альмады и стал лучшим бомбардиром в истории первенств планеты. А в компенсированное ко второму тайму время нападающий со второй попытки прошил защитников соперника в контратаке и оформил дубль.