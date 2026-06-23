Маленький волшебник: Аргентина обыграла Австрию, Месси оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории мундиалей

Аргентина обыграла Австрию во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу. В начале матча судья после видеопросмотра назначил пенальти за фол Стефана Поша на Лаутаро Мартинесе, но Лионель Месси не реализовал его, пробив мимо ворот. Тем не менее незадолго до перерыва он завершил эффектную атаку точным ударом в левый нижний угол после остроумного пропуска Тьяго Альмады и стал лучшим бомбардиром в истории первенств планеты. А в компенсированное ко второму тайму время нападающий со второй попытки прошил защитников соперника в контратаке и оформил дубль.
После матча с Алжиром многие заранее поспешили повесить аргентинцам на шеи золотые медали, настолько уверенно они выглядели. Однако теперь их ждало противостояние с куда более серьёзными соперниками в лице австрийцев, которые не без труда взяли верх над Иорданией.
Тем не менее никто не сомневался, что действующие чемпионы одержат вторую победу подряд и гарантируют себе попадание в плей-офф. Пожалуй, в оппонентов верил только их наставник Ральф Рангник, посоветовавший болельщикам поставить на его подопечных деньги в букмекерских конторах, если они хотят заработать много денег. Но вместе с тем подчеркнул, что у альбиселесте нет слабых мест.
«Сюрпризом для нас стала бы даже ничья, не говоря уже о победе. Но я считаю это возможным. У нас есть шанс склонить чашу весов на свою сторону благодаря нашей стратегии, стилю игры, а также необходимой энергии и смелости», — цитирует специалиста Sport1.
Главная задача заключалась в том, чтобы сдержать Лионеля Месси. В первой встрече тот оформил хет-трик и с 16 голами догнал Мирослава Клозе в списке лучших бомбардиров в истории финальных стадий первенств планеты. Соответственно, ему достаточно было отличиться раз, чтобы подняться на вершину.
Причём ветерану не мешают демонстрировать свой высокий уровень мастерства даже проблемы со здоровьем у отца. К слову, аргентинская журналистка Флоренсия Пенья сообщила ложную новость о смерти мужчины и была уволена за это. По словам Скалони, поддержка коллектива помогает капитану пережить непростой момент.
«Мы знаем, что всегда лучше находиться рядом с друзьями. Это чувствуем мы все, и Лео, должно быть, тоже это чувствует. Я не хочу больше ничего добавлять на эту тему», — цитирует тренера ESPN.
Шанс побить рекорд Клозе представился очень скоро. Уже в дебюте Лаутаро Мартинес угодил в чужой штрафной под двойной подкат. Судья Амир Оман не зафиксировал нарушение правил. Но на повторе было видно, что сначала Стефан Пош сбил форварда, а затем Ксавер Шлагер выбил у него мяч. Коллеги на VAR призвали рефери изучить эпизод. А тот, посмотрев повтор, указал на точку.
Однако Месси не сумел порадовать болельщиков. Он пробил низом в правый от себя угол и не попал в створ. Вдобавок Александр Шлагер угадал направление полёта мяча. Таким образом, Лионель, вместо того чтобы вписать своё имя в историю золотыми буквами, побил достижение по количеству нереализованных одиннадцатиметровых на ЧМ — три. Можно вспомнить, как на предыдущем мундиале он не сумел с точки переиграть Войцеха Щенсны во встрече с Польшей.
Австрийцы, получив щедрый подарок судьбы, воодушевились и завладели инициативой. Они пытались раскачать оборону действующих чемпионов и часто создавали перегруз на левом краю. Вот только до опасных моментов дело не дошло.
В составе же латиноамериканцев вся острота исходила от Месси. Партнёры намеренно искали его пасом. Однако до поры звезде не сопутствовала удача. Например, в середине тайма он классно убрал опекуна на замахе, но Давид Алаба успел выбить снаряд прямо у него из-под ног и попал в Шлагера. Чуть позже ветеран сам отдал отличную передачу на ход Энцо Фернандесу, но того опередил вратарь. А Месси не позволил сыграть на добивании вездесущий Алаба.
Но незадолго до перерыва Месси добился своего, завершив классную атаку команды. После прострела Факундо Медины слева Тьяго Альмада хитро пропустил мяч, а капитан со входа в штрафную пробил с левой ноги в ближний угол в противоход Шлагеру. Радости болельщиков не было предела, ведь Лионель всё-таки вошёл в историю и стал лучшим бомбардиром в истории мундиалей.
Во втором тайме европейский коллектив снова усилил давление на чужие ворота. Более того, удалось нанести первый и единственный удар в створ. Марсель Забитцер с опасного штрафного пробил поверх стенки, но Лаутаро Мартинес занял правильную позицию и выручил товарищей по сборной. Чуть позже тот же Забитцер выполнил подачу с левого края, но мощный Михаэль Грегорич головой отправил мяч на трибуны.
В целом альбиселесте оборонялась спокойно и не дарила оппонентам реальных шансов на спасение. А по истечении часа вернула себе инициативу и вполне могла увеличить разрыв в счёте. Опять в центре внимания оказался Месси. Сначала он сам пробил низом в дальний угол, однако Шлагер, вытянувшись в струнку, спас команду, хотя, показалось, снаряд шёл мимо. Позже, уже после подачи капитана с углового, свежий Николас Гонсалес головой немного не попал в створ.
Подопечные Рангника попытались организовать навал в концовке, но не преуспели. А совершивший всего один сейв Мартинес оформил второй «сухарь» на групповом этапе турнира.
В компенсированное время латиноамериканцы вовсе поставили точку в контратаке. И опять завершил её Месси. Хулиан Альварес не реализовал выход один на один, но мяч отскочил к Леандро Паредесу. А бывший хавбек «Зенита» не пожадничал и отдал пас направо Лионелю. Первый его удар заблокировал защитник, но со второй попытки форвард добился своего и отметился пятым голом на ЧМ-2026.
Главное, подопечные Скалони вслед за Алжиром взяли верх и над Австрией и гарантировали себе выход в 1/16 финала. Следующая встреча с Иорданией фактически превратится для них в товарищескую, поскольку ниже первого места в квартете J они на 99% не опустятся.