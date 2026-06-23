Талибы получили визы ЕС: Бельгия разрешила визит делегации в Брюссель

Министерство иностранных дел Бельгии выдало пять виз представителям движения «Талибан» для участия в переговорах с Евросоюзом по вопросам возвращения афганских беженцев. Об этом, как передает VRT, сообщил представитель бельгийского внешнеполитического ведомства Максим Прево.
По его словам, разрешения на въезд будут действовать только на территории Бельгии и лишь в течение одного дня. Делегация должна принять участие во встречах в Брюсселе, посвященных миграционной проблематике.
Как отметил Прево, перед принятием решения сотрудники бельгийских спецслужб и военной разведки провели оценку рисков и пришли к выводу, что визит делегации не представляет угрозы интересам страны.
Точные даты приезда представителей Афганистана власти не раскрывают. В МИД Бельгии пояснили, что такая информация не публикуется из соображений безопасности.
Переговоры связаны с вопросом возвращения афганских граждан, которым предписано покинуть страны Евросоюза. По данным, приведенным в материале, несмотря на решения европейских судебных органов о депортации части мигрантов, фактическое число вернувшихся в Афганистан остается низким.
В Евросоюзе ранее подчеркивали, что приглашение представителей «Талибана» к обсуждению миграционных вопросов не означает признания движения в качестве официального правительства Афганистана. Организация по-прежнему придерживается действующих ограничительных мер и санкционных механизмов в отношении талибов.
Внимание к переговорам привлекает тот факт, что вопрос репатриации афганских мигрантов остается одним из наиболее сложных для европейских стран. Именно поэтому Брюссель стремится наладить рабочие контакты по практическим вопросам возвращения граждан, не меняя своей официальной позиции в отношении нынешних властей Афганистана.
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