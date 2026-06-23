Иран не перестает поддерживать Ливан, заявил посол в Багдаде

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника передавало, что Израиль и «Хезболлах» достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в 16.00 пятницы. Ливанский военно-полевой источник сообщил в пятницу РИА Новости, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана вопреки сообщениям о вступлении в силу режима прекращения огня.