Иран не перестает поддерживать Ливан, заявил посол в Багдаде

«Ливан всегда был неотъемлемой частью позиции Исламской Республики Иран на переговорах с США, и прекращение огня на ливанском фронте увязывается с прекращением огня в Персидском заливе и в Иране», — сказал он.
Посол напомнил, что в недавно подписанном меморандуме о взаимопонимании между Ираном и США прямо упоминается прекращении огня в Ливане".
«Иран не забывает своих ливанских братьев и не оставляет их одних», — заключил Аль Садик.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника передавало, что Израиль и «Хезболлах» достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в 16.00 пятницы. Ливанский военно-полевой источник сообщил в пятницу РИА Новости, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана вопреки сообщениям о вступлении в силу режима прекращения огня.