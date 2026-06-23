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Иран не перестает поддерживать Ливан, заявил посол в Багдаде

Посол Аль Садик: Иран не отказался от поддержки «Хезболлы» на переговорах с США.

ДОХА, 23 июн — РИА Новости. Иран не отказывался от поддержки ливанского шиитского движения «Хезболлах» в ходе переговоров с США, заявил посол Ирана в Багдаде Мохаммад Казем Аль Садик.

«Ливан всегда был неотъемлемой частью позиции Исламской Республики Иран на переговорах с США, и прекращение огня на ливанском фронте увязывается с прекращением огня в Персидском заливе и в Иране», — сказал он.

Посол напомнил, что в недавно подписанном меморандуме о взаимопонимании между Ираном и США прямо упоминается прекращении огня в Ливане".

«Иран не забывает своих ливанских братьев и не оставляет их одних», — заключил Аль Садик.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника передавало, что Израиль и «Хезболлах» достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в 16.00 пятницы. Ливанский военно-полевой источник сообщил в пятницу РИА Новости, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана вопреки сообщениям о вступлении в силу режима прекращения огня.

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