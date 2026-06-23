ФИФА — о приостановке матча Франция — Ирак: безопасность всех лиц является приоритетом

ФИФА выступила с заявлением о приостановке матча второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Франции и Ирака.
«ФИФА будет следовать протоколам безопасности, установленным местными властями, и матч возобновится, как только это будет безопасно. Безопасность всех лиц является приоритетом ФИФА. Мы благодарим всех болельщиков за понимание и сотрудничество», — говорится в заявлении.
Встреча началась в 00:00 по московскому времени. Ещё в конце первого тайма в Филадельфии пошёл сильный ливень. И уже во время перерыва на стадионе появилось оповещение, в котором зрителей попросили покинуть трибуны в целях безопасности из-за грозы и угрозы попадания молнии.
Спустя 45 минут небо над стадионом прояснилось, но вскоре снова пошёл дождь.
Таким образом, пауза длится уже более одного часа.
Ранее Дешам отреагировал на приостановку матча Франция — Ирак из-за грозы.