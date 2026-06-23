Дарькин с партнерами выкупили рыбный порт за очень дорого

Что касается Александр Евдокимова, возглавлявшего порт с июля 2024 года по 5 февраля 2026 года, то он является совладельцем и собственником более десяти компаний, в том числе владеет 25% капитала ООО «Океанрыбторг» (Москва), выручка которого в 2025 году составила 2,7 млрд рублей. Также Евдокимов является совладельцем сразу пяти компаний в сфере недвижимости Приморья, в том числе ООО «Специализированный застройщик “Остров Елены”», ООО «Специализированный застройщик “Парковые высоты”» и ООО «Специализированный застройщик “Симфония”».