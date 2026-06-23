Дарькин с партнерами выкупили рыбный порт за очень дорого

Основным владельцем «Владивостокского морского рыбного порта» («Владморрыбпорт») стала московская компания «Геотэкс», половина которой принадлежит бывшему губернатору Приморья Сергею Дарькину и структуре его супруги. При этом из порта ушел его бывший генеральный директор Александр Евдокимов, в 2024 году возглавивший «фракцию» акционеров порта, противостоящих «альянсу» Дарькина и бывшего вице-губернатора Сахалинской области Аркадия Пинчевского. Сумма сделки по выкупу пакета может составить до 17,5 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
В сообщении «Владморрыбпорта» говорится, что «Геотэкс» увеличил долю в уставном капитале ОАО с 52,1431% до 99,7567%. При этом доля Евдокимова, владевшего 47,6137% акций стивидора, сократилась до 0%. Об изменениях среди акционеров стало известно 19 июня 2026 года.
Год назад некоторые СМИ поспешили сообщить, что Дарькин уйдёт из рыбпорта, не выдержав давления со стороны конкурентов. На практике всё оказалось ровно наоборот, и глава «ТИГРа» наоборот укрепил свои позиции.
На данный момент Дарькин владеет 26,86% капитала «Геотэкса» напрямую, ещё 23,14% — через ООО «ТИГР-Инфраструктура», которое на 100% принадлежит АО «Дальинвестгрупп» (ранее раскрывалось, что эта компания принадлежала Ларисе Белобровой).
Ещё 50% капитала ООО «Геотэкс» принадлежит московской компании «Фрегат», владельцы которой управляют этим активом через закрытый комбинированный ПИФ «Северная эгида — Восточный».
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Владивостокский морской рыбный порт в 2025 году стивидор перевалил более 5 млн тонн грузов, чистая прибыль компании составила 2,8 млрд рублей.
Что касается Александр Евдокимова, возглавлявшего порт с июля 2024 года по 5 февраля 2026 года, то он является совладельцем и собственником более десяти компаний, в том числе владеет 25% капитала ООО «Океанрыбторг» (Москва), выручка которого в 2025 году составила 2,7 млрд рублей. Также Евдокимов является совладельцем сразу пяти компаний в сфере недвижимости Приморья, в том числе ООО «Специализированный застройщик “Остров Елены”», ООО «Специализированный застройщик “Парковые высоты”» и ООО «Специализированный застройщик “Симфония”».