Американские автоконцерны начнут производить оружие, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Американские автоконцерны начнут производить оружие, заявил президент США Дональд Трамп.
«У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», — сказал он журналистам в Белом доме.
По словам американского лидера, власти США разворачивают масштабную экономическую кампанию по производству оружия, поэтому автопроизводители, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет.
«Они имеют дело с General Motors, имеют дело с Ford, но я знаю, что General Motors очень заинтересован в производстве оружия», — подчеркнул Трамп.
По информации СМИ, конфликт с Ираном заметно истощил американские арсеналы и создал риск на случай новых войн. Как считают военные аналитики, на восполнение этих запасов потребуется несколько лет.
Причем еще летом прошлого года бывший старший советник Пентагона Дэн Колдуэлл утверждал, что промышленная база США деградировала и у Штатов нет достаточного количества боеприпасов, чтобы снабжать партнеров по всему миру, сохраняя при этом способность вести войны и побеждать в них.