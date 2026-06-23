Американские автоконцерны начнут производить оружие, заявил Трамп

Причем еще летом прошлого года бывший старший советник Пентагона Дэн Колдуэлл утверждал, что промышленная база США деградировала и у Штатов нет достаточного количества боеприпасов, чтобы снабжать партнеров по всему миру, сохраняя при этом способность вести войны и побеждать в них.