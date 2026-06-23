Альварес хочет уйти из «Атлетико»: так для всех будет лучше

«Решится ли моё будущее после чемпионата мира? Честно, я не знаю. Я стараюсь быть честным человеком и уже откровенно поговорил с людьми в клубе, с теми, с кем должен был это обсудить. Думаю ли, что уйду? Не знаю, что произойдёт. Но мне кажется, что для всех лучшим вариантом будет трансфер. Я хочу осуществить свою мечту», — приводит его слова «Спортс».