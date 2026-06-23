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Альварес хочет уйти из «Атлетико»: так для всех будет лучше

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес заявил, что хочет покинуть «Атлетико».

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес заявил, что хочет покинуть «Атлетико».

«Решится ли моё будущее после чемпионата мира? Честно, я не знаю. Я стараюсь быть честным человеком и уже откровенно поговорил с людьми в клубе, с теми, с кем должен был это обсудить. Думаю ли, что уйду? Не знаю, что произойдёт. Но мне кажется, что для всех лучшим вариантом будет трансфер. Я хочу осуществить свою мечту», — приводит его слова «Спортс».

В прошедшем сезоне Альварес сыграл за «Атлетико» 49 матчей, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €100 млн.

Ранее «Реал» предложил €150 млн за Альвареса, но «Атлетико» отказал в трансфере.