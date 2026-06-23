Средняя пенсия в России выросла на 4,5 тысяч рублей за два года

Средний размер пенсионного обеспечения россиян увеличился на 4 450 рублей за два года.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.
По данным ведомства, на 1 мая 2024 года средние выплаты составляли 20 949 рублей. К началу мая 2026 года показатель поднялся до 25 399 рублей.
В Москве прибавка оказалась ещё значительнее. Столичная пенсия за тот же период выросла на 4 900 рублей — с 22 261 до 27 161 рубля.
Наиболее высокий средний размер пенсии зафиксирован в Чукотском автономном округе — 42 264 рубля.
Ранее сообщалось, что средний размер пенсионного обеспечения работающих граждан в мае 2026 года достиг 23 721 рубля.