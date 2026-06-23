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Средняя пенсия в России выросла на 4,5 тысяч рублей за два года

Средний размер пенсионного обеспечения россиян увеличился на 4 450 рублей за два года.

Средний размер пенсионного обеспечения россиян увеличился на 4 450 рублей за два года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

По данным ведомства, на 1 мая 2024 года средние выплаты составляли 20 949 рублей. К началу мая 2026 года показатель поднялся до 25 399 рублей.

В Москве прибавка оказалась ещё значительнее. Столичная пенсия за тот же период выросла на 4 900 рублей — с 22 261 до 27 161 рубля.

Наиболее высокий средний размер пенсии зафиксирован в Чукотском автономном округе — 42 264 рубля.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсионного обеспечения работающих граждан в мае 2026 года достиг 23 721 рубля.