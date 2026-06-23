«Целенаправленная стратегия»: почему киевский режим не идёт на урегулирование конфликта с Варшавой

Украина сделала ставку на конфликт. Об этом на фоне напряжения между Варшавой и Киевом заявил депутат польского парламента Яцек Сасин. По его словам, со стороны Украины не наблюдается желания урегулировать ситуацию, а проект дружеских отношений двух стран провалился. Ранее Владимир Зеленский заявил, что польский президент Кароль Навроцкий «разжигает антиукраинские настроения» и для него это «плохо закончится». По мнению экспертов, очередной дипломатический скандал с участием Киева является информационной компанией по отвлечению внимания. Вместе с тем Польша и Украина остались верны общей цели — нанести поражение России.
На Украине сделали ставку на конфликт. Об этом на фоне напряжения в отношениях между Варшавой и Киевом заявил депутат сейма от партии «Право и справедливость» Яцек Сасин.
По словам парламентария, со стороны Украины не наблюдается желания урегулировать текущую ситуацию, а проект дружеских отношений двух стран провалился.
«Было бы хорошо, если бы Украина была страной, с которой мы могли бы строить дружеские отношения, но это не всегда получается. Видимо, украинцы просто не хотят хороших отношений с Польшей. Сейчас мяч на стороне Зеленского и Украины. Однако он не предпринял никаких шагов, которые бы указывали на желание деэскалировать ситуацию», — сказал политик в интервью телеканалу Polsat. Его цитату приводит РИА Новости.
Отработанный приём.
Слова Сасина прозвучали на фоне заявлений Зеленского о польском лидере Кароле Навроцком.
В интервью украинскому телевидению 21 июня Зеленский в ироничной форме зацепился за имя коллеги. Он сказал, что имя Кароль не связано с монархическим титулом.
Владимир Зеленский.
© Thierry Monasse/Getty Images.
«Кароль — это не его должность, это его имя. У него не монархия, а демократия, поэтому нужно немного выстраивать отношения с Украиной, которая сегодня защищает Европу, включая Польшу», — приводит слова главы киевского режима украинское издание «СТРАНА.ua».
Кроме того, Зеленский отметил, что своими действиями президент Польши разжигает ненависть к украинцам и ведёт свою политическую борьбу.
По его мнению, Кароль Навроцкий таким образом повторяет риторику бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
«Он делает то же самое, что и Орбан. Только Орбан уже давно это делает. Думаю, это закончится плохо для него (Навроцкого. — RT)», — цитирует Зеленского «СТРАНА.ua».
Глава киевского режима в дальнейшем также обвинил польского президента в попытке срыва конференции по восстановлению Украины в Гданьске 25—26 июня.
Зеленский заявил, что Навроцкий пытается «заработать политические баллы» перед выборами и обижен тем, что в конференции участвует премьер страны Дональд Туск.
При этом Владимир Зеленский не в первый раз позволяет себе резкие и обвинительные высказывания в адрес глав других государств.
В частности, ранее он угрожал передать контакты Виктора Орбана ВСУ, чтобы те убедили венгерского премьера разблокировать многомиллиардный кредит Украине.
Кроме того, неоднозначные высказывания Зеленского звучали и в адрес американского лидера Дональда Трампа, а президенту России Владимиру Путину он написал письмо с элементами хамства.
Согласно результатам соцопроса United Surveys, проведённого в Польше, большая часть поляков и без того не испытывают симпатию к главе киевского режима. Так, 58,3% респондентов считают отношение Зеленского к их стране негативным. Исследование проводилось с 12 по 14 июня, в нём приняли участие граждане из разных регионов Польши.
Из преступников — в герои.
Напомним, дипломатический конфликт между Украиной и Польшей начался с решения Зеленского присвоить одному из подразделений украинской армии имя «Героев УПА*». Соответствующий указ он подписал 26 мая.
В свою очередь, Варшава, считающая УПА ответственной за геноцид поляков в годы Второй мировой войны, возмутилась данным решением киевских властей.
В качестве ответа Кароль Навроцкий 19 июня отозвал у Зеленского высшую государственную награду Польши — орден «Белого орла», вручённый Зеленскому в 2023 году.
Президент Польши Кароль Навроцкий.
© Marcin Golba/NurPhoto via Getty Images.
На этом фоне от польских госнаград демонстративно отказался целый ряд политических деятелей Украины. Примечательно, что Зеленский свою награду показательно отправил в канцелярию Навроцкого по почте.
В Польше такой поступок назвали в равной степени оскорбительным, как и присвоение имени «Героев УПА» украинскому воинскому подразделению. Кроме того, ответили на вопрос Зеленского, почему его лишили этой госнаграды, а Бенито Муссолини, Екатерину II и Герхарда Шрёдера — нет.
По словам министра канцелярии президента Польши Агнешки Енджак, орден не могут забрать посмертно, а экс-канцлер Германии «никогда не оскорблял Польшу так открыто, как Зеленский», и при нём в Германии не называли подразделения бундесвера в честь «героев СС».
В свою очередь глава канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий констатировал, что Украина тем самым демонстрирует полную неблагодарность по отношению к Польше.
«Представители украинской власти лёгкой рукой возвращают польские награды, забывая, что те же руки были протянуты за помощью и эта помощь пришла из польских рук», — заявил Богуцкий.
При этом в Киеве демонстративный отказ от орденов и слова Зеленского назвали зеркальным ответом на недружественные действия Польши.
По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, важно не политизировать деликатные вопросы исторического прошлого и оставить их историкам.
«Это пренебрежение к украинскому воину, к украинскому народу, к нашему праву иметь историю. Мы этого терпеть не будем», — приводит слова Сибиги «Украинская правда».
Глава МИД Украины Андрей Сибига.
© Daniel Gnap/NurPhoto via Getty Images.
В этой связи польский депутат Яцек Сасин обратил внимание, что в данном случае право Украины на историю противоречит здравому смыслу.
«Каждая страна имеет право на своих героев, но не может быть согласия на то, что героев создают из преступников», — приводит слова парламентария ТАСС.
«Не противоречит общей цели».
По мнению экспертов, разжигание дипломатического конфликта со стороны Украины является информационной кампанией Киева с целью повысить политический рейтинг Зеленского.
Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эмманюэль Макрон.
© Wiktor Szymanowicz/Future Publishing via Getty Images.
Таким мнением в интервью RT поделился замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
«Какая-то не очень умная голова посоветовала Зеленскому подобным хамством создавать себе имидж крутого парня. Подобные дешёвые приёмы работают лишь на самую недалёкую часть украинского общества, но она объективно есть, и это вполне целенаправленная стратегия», — заявил эксперт.
В свою очередь член правления Российской ассоциации политической науки, политолог Владимир Шаповалов подчеркнул, что подобным образом Зеленский, вероятно, пытается сменить вектор информационной повестки на Украине.
«Поскольку Украина терпит поражение на линии фронта, а Зеленский терпит политическое фиаско, связанное с коррупционными скандалами, то лучший способ — это сменить повестку. Скандал с Навроцким нужен именно для этого», — отметил Шаповалов в беседе с RT.
Эксперт также дополнил, что параллельно Киев продолжает защищать нацистских пособников, чему способствуют обвинения в якобы ущемлении Украины права на историю.
«Для Зеленского и его покровителей важно, чтобы действия украинских нацистов выглядели не тем, чем они являются на самом деле, а борьбой за свободу Украины. Именно в этом направлении идёт последовательная политика переписывания истории, искажения истории на Украине», — подчеркнул Владимир Шаповалов.
При этом эксперты сошлись во мнении, что Польша, вероятнее всего, не будет расширять конфликт за рамки дипломатических прений. В этом Варшаву ограничивает Брюссель, чем Зеленский успешно пользуется.
«Польша очень сильно зависит от Брюсселя. Реальная власть находится не в руках Навроцкого, а в руках Дональда Туска — ему Зеленский и подыгрывает. Поэтому со стороны Польши, возможно, последует ещё несколько заявлений, но затем всё успокоится», — считает Шаповалов.
Со своей стороны, Евгений Семибратов обратил внимание на то, что, несмотря на конфликт, Киев и Варшава продолжают следовать единой линии в отношении России.
«Эта стратегия работает, поскольку хамство Зеленского не противоречит общей для Польши и Украины цели — нанести стратегическое поражение РФ. Поэтому реальных действий против Киева предпринимать не станут», — резюмировал Семибратов.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).