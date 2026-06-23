Американские автоконцерны начнут производить оружие, заявил Трамп

«У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», — сказал Трамп.
Как отметил американский лидер, власти США разворачивают масштабную экономическую кампанию по производству оружия. В связи с этим автопроизводители, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет.
«Они имеют дело с General Motors, имеют дело с Ford, но я знаю, что General Motors очень заинтересован в производстве оружия», — подчеркнул Трамп.
По данным СМИ, конфликт с Ираном существенно истощил американские арсеналы и создал риски на случай возможных новых военных конфликтов. Как полагают военные аналитики, на восполнение этих запасов потребуется несколько лет.
При этом еще летом прошлого года бывший старший советник Пентагона Дэн Колдуэлл утверждал, что промышленная база США деградировала. По его словам, у Штатов нет достаточного количества боеприпасов, чтобы снабжать партнеров по всему миру, сохраняя при этом способность вести войны и побеждать в них.