Вице-спикер Сената Польши отказался от наград Киева из-за героизации УПА

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Вице-спикер польского Сената (верхней палаты парламента) Михал Каминьский принял решение вернуть Украине две награды в знак протеста против прославления УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) украинскими властями. Его заявление приводит издание 300Politika.
«Я принял эти награды в качестве выражения общих ценностей, которые должны были стать основой отношений между Польшей и Украиной. Сегодня я не могу держать их у себя, поскольку украинские власти и значительная часть [киевских] политических элит до сих пор не смогли добиться однозначного осуждения волынских преступлений и массовых убийств польских граждан. Поэтому я возвращаю присужденные мне награды и прошу передать их властям Украины», — заявил Каминьский.
Сенатор добавил, что не может понять, почему Украина продолжает восхвалять националистов как государственных героев, используя их как пример патриотизма для будущих поколений.
19 июня президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о своем решении лишить Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла. Это стало реакцией на присуждение Зеленским одному из подразделений ВСУ имени «героев УПА».