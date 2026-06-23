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В Госдуме предложили установить правила использования ИИ в школах

Законопроект, регулирующий применение искусственного интеллекта в образовательных учреждениях, направлен в правительство, автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Законопроект, регулирующий применение искусственного интеллекта в образовательных учреждениях, направлен в правительство, автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

По замыслу автора, все образовательные организации обяжут применять только проверенные государственные ИИ-системы. Отдельным пунктом прописана обязанность обеспечивать защиту персональных данных учащихся.

Нилов в беседе с РИА Новости пояснил, что искусственный интеллект — это огромный массив данных и алгоритмов, позволяющий развиваться и анализировать. Парламентарий призвал использовать технологии правильно, чтобы они служили человеку.

При этом он добавил, что искусственный интеллект стремительно внедряется в повседневную жизнь, и сегодня человечество конкурирует уже не только друг с другом, но и с ИИ. Бояться этого, по его мнению, не стоит.

Ранее Правительство России подготовило обновлённую редакцию законопроекта об искусственном интеллекте, предусматривающую переход от жёсткого регулирования отрасли к её стимулированию.