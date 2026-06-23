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Матч Франция — Ирак на ЧМ возобновили спустя два часа

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 между сборными Франции и Ирака возобновили.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 между сборными Франции и Ирака возобновили.

Встреча началась в 00:00 по московскому времени. В конце первого тайма в Филадельфии пошёл сильный ливень. И уже во время перерыва на стадионе появилось оповещение, в котором зрителей попросили покинуть трибуны в целях безопасности из-за грозы и угрозы попадания молнии.

Напомним, что на этом турнире действует правило, согласно которому если в радиусе около 13 км от стадиона обнаружена молния, то игра будет приостановлена ​​на 30 минут, а болельщиков сопроводят в безопасные места.

В итоге пауза продлилась более двух часов.

После первых 45 минут счёт в этой встрече 1:0 в пользу французов.

Ранее ФИФА сделала заявление в связи с приостановкой матча Франция — Ирак из-за грозы.