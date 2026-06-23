Матч Франция — Ирак на ЧМ возобновили спустя два часа

Встреча началась в 00:00 по московскому времени. В конце первого тайма в Филадельфии пошёл сильный ливень. И уже во время перерыва на стадионе появилось оповещение, в котором зрителей попросили покинуть трибуны в целях безопасности из-за грозы и угрозы попадания молнии.