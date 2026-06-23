Политолог оценил вероятность конфликта между Украиной и Белоруссией

Вероятность военного обострения между Украиной и Белоруссией нельзя полностью исключать. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал профессор МГИМО, доктор политических наук Кирилл Коктыш.
По словам эксперта, к любым потенциальным угрозам в сфере безопасности следует относиться серьезно и учитывать различные варианты развития событий.
Коктыш заявил, что Россия и Белоруссия должны заранее готовиться к возможной эскалации и прорабатывать сценарии реагирования на случай ухудшения обстановки.
В ходе комментария политолог также высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, отметив, что, по его мнению, исключать какие-либо варианты развития ситуации нельзя.
Эксперт подчеркнул, что вопросы региональной безопасности требуют постоянного анализа и подготовки к различным вызовам, независимо от того, насколько вероятным представляется тот или иной сценарий на текущий момент.
При этом конкретных данных о подготовке сторон к возможному конфликту или признаках скорого обострения ситуации в комментарии политолога не приводится. Его оценка касается потенциальных рисков и необходимости учитывать их при планировании мер безопасности.
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