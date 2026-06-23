Жительница Родинского ДНР рассказала, как ВСУ держали в заложниках 12 горожан

«Они [ВСУ] прикрывались мирными людьми. Захватили в заложники где-то человек 12. Русские солдаты говорили, сдавайтесь, мы в плен вас возьмем, но вы хоть живы останетесь. Но они не захотели», — сказала она, добавив, что мирных жителей удалось спасти, ВСУ же были уничтожены.