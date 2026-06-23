Жительница Родинского ДНР рассказала, как ВСУ держали в заложниках 12 горожан

ДОНЕЦК, 23 июня. /ТАСС/. ВСУ в Родинском ДНР держали в заложниках 12 местных жителей, угрожая расправить с ними, если российские военнослужащие не дадут им уйти. Об этом рассказала ТАСС спасенная из города бойцами «Центра» пожилая женщина, семья которой была расстреляна украинскими солдатами.
«Они [ВСУ] прикрывались мирными людьми. Захватили в заложники где-то человек 12. Русские солдаты говорили, сдавайтесь, мы в плен вас возьмем, но вы хоть живы останетесь. Но они не захотели», — сказала она, добавив, что мирных жителей удалось спасти, ВСУ же были уничтожены.
Ранее заместитель военного коменданта 5-го комендантского полка 51-й армии группировки войск «Центр» Артем Якут сообщил ТАСС о спасении пенсионерки и двоих маленьких детей из Родинского.