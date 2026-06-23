Картайзер: Politico отказалось от статьи Лаврова из-за страха нарушить молчание

Издание Politico Europe побоялось разрушить сложившуюся на Западе практику информационной изоляции России и лишиться привилегий, поэтому не стало публиковать статью главы МИД Сергея Лаврова, заявил депутат Европарламента Фернан Картайзер.
Об этом Картайзер рассказал РИА Новости.
По мнению парламентария, редакция испугалась обвинений в отходе от официального нарратива, в предательстве Украины и в распространении дезинформации.
Картайзер также допустил, что публикация статьи создала бы для издания репутационные риски.
«Предполагаю, что редакция просто побоялась разрушить “стену молчания”, выстроенную вокруг российских руководителей», — сказал он.
Депутат добавил, что Politico наверняка обвинили бы в распространении «российской пропаганды», а редакции пришлось бы оправдываться, и она могла бы потерять доступ и привилегии.
Глава МИД России Сергей Лавров написал статью для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент редакция решила не выкладывать текст.