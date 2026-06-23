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На Камчатке возбудили дело после крушения катера с рыбаками

На Камчатке возбудили уголовное дело после крушения катера с тремя людьми.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как катер с тремя людьми перевернулся на Камчатке в акватории Тихого океана, сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК РФ.

По ранее опубликованным данным, трое мужчин направились на рыбалку в Авачинский залив, вскоре один из рыбаков вышел на связь с супругой и сообщил, что их катер перевернулся. Женщина обратилась в экстренные службы. Позднее спасатели обнаружили судно, людей в нем не было.

«Следователем Камчатского следственного отдела на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе «Макс».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.