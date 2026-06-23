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Мбаппе догнал Клозе по голам на чемпионатах мира

Нападающий Килиан Мбаппе забил свой 16-й гол на чемпионатах мира.

Нападающий Килиан Мбаппе забил свой 16-й гол на чемпионатах мира.

В ночь на 23 июня он дважды отличился в матче второго тура группового этапа с Ираком.

По этому показателю он сравнялся с Мирославом Клозе. Они оба теперь занимаю второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю мирового первенства.

Впереди них только Лионель Месси (18). При этом отметим, что аргентинец также выступает на ЧМ-2026 и может улучшить свой результат.

Ранее сообщалось, что Мбаппе — первый игрок моложе 30 лет с 100 матчами за сборную Франции.