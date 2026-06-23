CNN: в аппарате директора Нацразведки США начались массовые сокращения

Как уточняет CNN, президент США Дональд Трамп, назначая Пулти временным руководителем Национальной разведки, рассчитывал на сокращение нескольких сотен человек. Отмечается, что на прошлой неделе Пулти вышел на новую должность на день раньше запланированного срока и запросил полный список сотрудников. По данным источника телеканала, наибольшие сокращения ожидаются в Национальном контртеррористическом центре, а также в Национальном центре контрразведки и безопасности.