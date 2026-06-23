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CNN: в аппарате директора Нацразведки США начались массовые сокращения

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Билл Пулти начал масштабное сокращение штата сотрудников аппарата ведомства. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.

Источник: Reuters

«Начались увольнения [представителей] “глубинного государства” (deep state)», — заявил собеседник CNN. Термин deep state обозначает теневые группы, оказывающие значительное влияние на политические и экономические процессы в США в структурах федерального правительства.

Как уточняет CNN, президент США Дональд Трамп, назначая Пулти временным руководителем Национальной разведки, рассчитывал на сокращение нескольких сотен человек. Отмечается, что на прошлой неделе Пулти вышел на новую должность на день раньше запланированного срока и запросил полный список сотрудников. По данным источника телеканала, наибольшие сокращения ожидаются в Национальном контртеррористическом центре, а также в Национальном центре контрразведки и безопасности.

В начале июня Трамп проинформировал газету The Wall Street Journal о том, что поручил Пулти инициировать процесс сокращения персонала аппарата ведомства. Согласно информации издания, американский лидер полагает, что управление директора Национальной разведки, координирующее работу 18 разведывательных ведомств и подразделений, является «ненужным и/или слишком большим».

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