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Командир Стрелок: ВС РФ уничтожили бронетранспортер ВСУ с экипажем и десантом

По его словам, украинский транспорт пытался выбить закрепившихся в лесополосе российских бойцов во время курской кампании.

МАРИУПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Российские военные уничтожили экипаж и десант американского бронетранспортера Bradley, который пытался выбить закрепившихся в лесополосе бойцов ВС РФ. Об истории, произошедшей во время курской кампании, рассказал ТАСС командир отделения 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Стрелок.

«Мы стояли в обороне. Десять боевиков ВСУ заскочили в нашу лесополосу на бронетранспортере Bradley. Вместе с товарищами уничтожили машину вместе с экипажем и десантом. Выжил один ВСУшник, он долго от нас прятался, но понял безвыходность ситуации и сдался в плен. Такими действиями мы отбили атаку и не дали противнику занять наши позиции», — сказал он.