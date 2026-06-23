Командир Стрелок: ВС РФ уничтожили бронетранспортер ВСУ с экипажем и десантом

«Мы стояли в обороне. Десять боевиков ВСУ заскочили в нашу лесополосу на бронетранспортере Bradley. Вместе с товарищами уничтожили машину вместе с экипажем и десантом. Выжил один ВСУшник, он долго от нас прятался, но понял безвыходность ситуации и сдался в плен. Такими действиями мы отбили атаку и не дали противнику занять наши позиции», — сказал он.