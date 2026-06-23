Эксперт объяснила, зачем нужен закон о Транспортном коридоре в Арктике

При этом эксперт обратила внимание на то, что сейчас нет четкого закрепленного в законодательстве понятия «Трансарктический транспортный коридор», не прописаны четко его географические границы. С этой точки зрения концепция Большого Северного морского пути была несовершенна, потому что не вписывалась в концепцию международного права, следовательно, не позволяла отстаивать легитимные права РФ по 234 статье Конвенции ООН по морскому праву.