Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленского назвали политическим банкротом в ООН

Исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила на заседании Совет Безопасности ООН, что президент Украины Владимир Зеленский сохраняет свои позиции во власти благодаря продолжающимся боевым действиям.

Исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила на заседании Совет Безопасности ООН, что президент Украины Владимир Зеленский сохраняет свои позиции во власти благодаря продолжающимся боевым действиям.

Выступая в ходе заседания, дипломат высказала мнение, что нынешнее положение украинского лидера напрямую связано с продолжающимся конфликтом. По ее оценке, именно этот фактор остается ключевым для сохранения им политического влияния.

Евстигнеева также заявила, что пребывание Зеленского у власти утратило легитимность. Кроме того, она подвергла критике его высказывания в адрес России, назвав их попыткой отвлечь внимание от внутренних политических проблем.

По словам представителя России, заявления украинского лидера следует рассматривать в контексте сложной внутриполитической ситуации, сложившейся на Украине.

Высказывания прозвучали во время обсуждения украинской тематики на площадке Совета Безопасности ООН, где стороны вновь обменялись оценками причин и последствий продолжающегося конфликта.

Читайте также: Эксперт не исключил риск эскалации между Украиной и Белоруссией.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше