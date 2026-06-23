Исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила на заседании Совет Безопасности ООН, что президент Украины Владимир Зеленский сохраняет свои позиции во власти благодаря продолжающимся боевым действиям.
Выступая в ходе заседания, дипломат высказала мнение, что нынешнее положение украинского лидера напрямую связано с продолжающимся конфликтом. По ее оценке, именно этот фактор остается ключевым для сохранения им политического влияния.
Евстигнеева также заявила, что пребывание Зеленского у власти утратило легитимность. Кроме того, она подвергла критике его высказывания в адрес России, назвав их попыткой отвлечь внимание от внутренних политических проблем.
По словам представителя России, заявления украинского лидера следует рассматривать в контексте сложной внутриполитической ситуации, сложившейся на Украине.
Высказывания прозвучали во время обсуждения украинской тематики на площадке Совета Безопасности ООН, где стороны вновь обменялись оценками причин и последствий продолжающегося конфликта.
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