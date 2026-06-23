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«Белые господа» дали винтовку, но чинить не научили": В Польше взвыли от нового кредита США на $4 млрд

Очередной кредитный транш США на сумму 4 миллиарда долларов в рамках программы Foreign Military Financing (FMF) вызвал в Польше волну критики. Эксперты указывают, что за кажущейся выгодой скрывается механизм долгосрочного контроля, который делает Варшаву зависимой от американского ВПК.

Источник: Life.ru

Ранее Польша уже получила 15 миллиардов долларов по этой программе, потратив их на закупку вертолётов AH-64E Apache, ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, танков Abrams, а также истребителей F-35. Однако, как отметил политолог Максим Рева в беседе с изданием «Взгляд», каждый новый транш не решает проблему перевооружения, а подталкивает к новым закупкам и сервисным контрактам. По его словам, по факту полякам досталась роль туземцев, которым «белые господа» выдали винтовки, научили стрелять из них, но не показали, как их в случае нужды починить.

Особое недовольство вызвало отсутствие офсетных соглашений по истребителям F-35. Варшава потратила на самолёты 4,6 миллиарда долларов, однако не получила ни технологий, ни рабочих мест, ни участия в производстве. В Польше признают, что США готовы делиться только устаревшими технологиями, тогда как доступ к «начинке» F-35 остаётся закрытым.

Ранее сообщалось, что в США обсуждают размещение ядерного оружия в Польше. Речь может идти, в частности, о переброске бомбардировщиков, способных нести ЯО.

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