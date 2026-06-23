Ранее Польша уже получила 15 миллиардов долларов по этой программе, потратив их на закупку вертолётов AH-64E Apache, ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, танков Abrams, а также истребителей F-35. Однако, как отметил политолог Максим Рева в беседе с изданием «Взгляд», каждый новый транш не решает проблему перевооружения, а подталкивает к новым закупкам и сервисным контрактам. По его словам, по факту полякам досталась роль туземцев, которым «белые господа» выдали винтовки, научили стрелять из них, но не показали, как их в случае нужды починить.