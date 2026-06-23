МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Европа вынашивает нереалистичные планы по созданию военной архитектуры для противостояния с Россией, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
«Европа хочет превратить Украину в “железный кулак” на фронте европейской и натовской военной архитектуры против России. То есть Украина, находясь на линии фронта, должна оказывать давление и атаковать Россию из этого положения. Я отношусь к таким заявлениям с серьезным скепсисом. Я не верю, что Европа способна выстроить военную архитектуру», — отметил он.
По оценке Крука, в частности, для этого странам континента не хватает ресурсов.
«Когда я слышу, что архитектура должна быть создана к 2027 или 2030 году, я недоумеваю. Ведь нужно лет двадцать, чтобы наладить снабжение, создать полноценную военную инфраструктуру. Да и людей у них нет. Великобритания, например, сейчас даже не может вывести в море военный корабль и у нее всего около сорока танков на ходу. Оборонные структуры Европы находятся в ужасном состоянии, просто в ужасном. И за три года это не исправить», — пояснил эксперт.
Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. В Кремле также подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.