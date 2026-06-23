Катастрофа для Нетаньяху: Как договор с Ираном разрушил союз США и Израиля

«Трудно переоценить, насколько это была стратегическая катастрофа. По сравнению с периодом до войны “сегодня ситуация, безусловно, хуже”, тем более что “мы больше не действуем в полном согласии с США, как раньше”, — отметил бывший израильский чиновник.
В документ не вошёл ряд ключевых требований Израиля, включая ограничения на иранскую ракетную программу и вопросы поддержки Тегераном союзных вооружённых группировок. Это стало одной из причин жёсткой реакции в Тель-Авиве. FT отмечает, что реакция Израиля вызвала раздражение в Вашингтоне. Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал еврейское государство учитывать политическую реальность.
Бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро заявил, что стороны переоценили собственные возможности и упустили более выгодную стратегическую позицию. По его словам, ставка на быстрое изменение внутренней ситуации в Иране через протесты не оправдалась, а Тегеран, несмотря на потери в конфликте, считает своё положение укрепившимся.
Политтехнолог Надав Штраухлер считает, что текущая дипломатическая динамика может ослабить позиции Нетаньяху на фоне приближающихся выборов, которые состоятся осенью.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил усталость от постоянных просьб премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о новых бомбардировках. По словам республиканца, у него «хорошие отношения с Биби», однако ему приходится принимать меры, чтобы тот оставался «в здравом уме».
Напомним, США и Иран подписали 14-пунктный «Исламабадский меморандум о взаимопонимании», ознаменовавший прекращение военных действий и снятие морской блокады. Соглашение, заключённое при посредничестве Пакистана, предусматривает 60-дневный срок для переговоров по постоянному мирному договору, который будет касаться ядерной программы и снятия санкций. Иран обязался не разрабатывать ядерное оружие и обеспечить беспошлинный проход судов через Ормузский пролив, а США пообещали разморозить иранские активы и содействовать созданию фонда восстановления ИРИ объёмом 300 миллиардов долларов без прямых финансовых вливаний от Вашингтона.
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