Катастрофа для Нетаньяху: Как договор с Ираном разрушил союз США и Израиля

Напомним, США и Иран подписали 14-пунктный «Исламабадский меморандум о взаимопонимании», ознаменовавший прекращение военных действий и снятие морской блокады. Соглашение, заключённое при посредничестве Пакистана, предусматривает 60-дневный срок для переговоров по постоянному мирному договору, который будет касаться ядерной программы и снятия санкций. Иран обязался не разрабатывать ядерное оружие и обеспечить беспошлинный проход судов через Ормузский пролив, а США пообещали разморозить иранские активы и содействовать созданию фонда восстановления ИРИ объёмом 300 миллиардов долларов без прямых финансовых вливаний от Вашингтона.