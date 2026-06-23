МИД Финляндии заявил о прогрессе ЕС в подготовке к переговорам с Россией

Власти европейских стран начали обсуждать возможных претендентов на роль переговорщика с Россией в мае. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что сейчас подходящее время для подготовки к контактам с российской стороной по поводу Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва открыта к диалогу с ЕС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что для возобновления контактов Европе нужно восстановить доверие.