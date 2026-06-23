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На севере Приморья стартовал третий день поисков пропавшего вертолёта

Поиски вертолёта R-44, пропавшего 21 июня на севере Приморья, возобновились во вторник, 23 июня.

Поиски вертолёта R-44, пропавшего 21 июня на севере Приморья, возобновились во вторник, 23 июня.

Об этом РИА Новости сообщил представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В Тернейском районе 21 июня была утеряна связь с экипажем вертолёта, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту находились пилот и лётчик-наблюдатель.

Поиски с воздуха велись 21 и 22 июня, но с наступлением темноты их приостанавливали. Сегодня операция возобновлена.

По информации Росавиации, воздушное судно принадлежит компании «Гранат».

Ранее в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили об исчезновении вертолёта Robinson в Тернейском районе Приморья.