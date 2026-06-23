У покинувшего расположение сборной Бельгии на ЧМ Доку родился сын

Футболист сборной Бельгии Жереми Доку покинул расположение команды на чемпионате мира из-за родов жены.
Пресс-служба опубликовала пост, в котором поздравила игрока и его семью с рождением первенца. Ребёнка назвали Прейс.
«По согласованию и в сопровождении одного из врачей нашей команды Жереми отправился в Лондон, чтобы быть рядом со своей женой по этому особенному случаю. Жереми присоединится к команде завтра вечером в Сиэтле», — говорится в посте.
Напомним, что Доку подвергся критике за то, что по такой причине покинул расположение команды.
Ранее сообщалось, что французскую телеведущую отстранили за критику Доку, который покинул ЧМ ради рождения ребёнка.