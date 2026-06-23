На Сахалине задержали студента за помощь в хищении денег у пенсионеров

Молодого человека, отметили в ведомстве, аферисты завербовали через приложение для знакомств. Он общался с девушкой, которая предложила продолжить знакомство в мессенджере и отправила ему ссылку для контакта. После этого студенту позвонил неизвестный мужчина, сообщивший, что его личные данные попали на Украину, и это чревато уголовным делом и предложил сотрудничество.