Экс-губернатор Омской области Александр Бурков стал фигурантом уголовного дела, связанного с операциями с земельным участком в Свердловской области. Об этом сообщает издание 66.ru.
По данным 66.ru, дело возбуждено по статье о причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. В рамках расследования Буркова уже допросили, а на его имущество наложен арест.
Александр Бурков возглавлял Омскую область с октября 2017 года по март 2023 года. До этого он был депутатом Государственной думы и занимался предпринимательской деятельностью в Свердловской области. После ухода с поста губернатора занял должность заместителя директора «Уралвагонзавода».
Пострадавшей стороной по делу проходит московский предприниматель Константин Комиссовский. Он утверждает, что в апреле 2023 года продал Буркову земельный участок в Чкаловском районе Екатеринбурга за 120 млн рублей. Площадь участка составляла более 63,9 гектара. По его словам, на счёт поступило около 4,16 млн рублей.
Далее участок был переоформлен на родственницу Буркова, после чего реализован коммерческой структуре за 250 млн рублей. Землю разделили на 254 участка, часть из которых, по данным издания, оказалась у участника коллектива «Уральские пельмени» Андрея Рожкова. На территории уже построены коттеджные посёлки.