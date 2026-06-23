Экс-губернатор Омской области Александр Бурков стал фигурантом уголовного дела

Александр Бурков возглавлял Омскую область с октября 2017 года по март 2023 года. До этого он был депутатом Государственной думы и занимался предпринимательской деятельностью в Свердловской области. После ухода с поста губернатора занял должность заместителя директора «Уралвагонзавода».