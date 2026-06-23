Госдолг Украины вырос до 105 процентов ВВП страны

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Госдолг Украины в конце апреля достиг уже 104,6% номинального ВВП страны — за первые четыре месяца текущего года показатель подрос еще на 3,4 процентного пункта, подсчитало РИА Новости по данным украинского Минфина.
Так, госдолг страны по состоянию на 30 апреля составил 9,345 триллиона гривен, или 212,1 миллиарда долларов. За январь-апрель он подрос на 3,3%. При этом номинальный ВВП на конец прошлого года составлял 8,931 триллиона гривен или 202,6 миллиарда долларов. Таким образом, отношение госдолга страны к ее номинальному ВВП составило почти 105%.
Это заметно выше, чем по состоянию на конец прошлого года — в конце декабря госдолг достигал 101,2% ВВП.
Соотношение госдолга к номинальному ВВП растет уже несколько лет подряд — на конец 2021 показатель составлял 48,9%, затем увеличился до 78,4% в 2022 году, до 84,4% в 2023 году и до 91,2% в 2024 году.