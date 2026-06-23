Спасатели нашли перевернувшийся на Камчатке катер, экипаж не обнаружен

Перевернувшееся маломерное судно обнаружено спасателями с воздуха, находившиеся на борту три рыбака пока не найдены.
Об этом сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Катер был замечен экипажем вертолёта, участвующего в поисковой операции.
Ранее один из рыбаков успел связаться с женой и сообщить, что их плавсредство опрокинулось. Женщина обратилась в службу «112». Всем проходящим судам направлена радиограмма для попутного поиска пропавших.
Ранее вертолёт Ми-8 со спасателями отправился на поиски трёх мужчин, чей катер опрокинулся в Авачинском заливе.
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