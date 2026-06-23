Пекин заявил о претензиях на роль архитектора будущих мировых правил

Китайские власти обнародовали Белую книгу «Формирование более справедливой и разумной системы глобального управления: концепции, инициативы и действия Китая», в которой изложено видение Пекина относительно будущего мирового устройства.
Документ, опубликованный Госсоветом КНР 17 июня, содержит предложения по реформированию международных институтов и механизмов принятия решений. В нем Китай впервые представил комплексную концепцию развития глобальной системы управления, основанную на инициативах председателя КНР Си Цзиньпина.
В Белой книге отмечается, что существующая международная система сталкивается с серьезными вызовами и требует модернизации. При этом Пекин не предлагает отказаться от действующих послевоенных институтов. Напротив, ключевая роль в будущей архитектуре международных отношений по-прежнему отводится Организация Объединенных Наций.
Среди основных принципов новой модели названы суверенное равенство государств, неделимая безопасность, развитие инклюзивной экономики, многостороннее сотрудничество и уважение культурного разнообразия.
Отдельный акцент сделан на усилении роли развивающихся стран. Китай выступает за расширение представительства государств Глобального Юга в международных структурах и предлагает пересмотреть распределение голосов и квот в таких организациях, как Международный валютный фонд и Всемирный банк.
В документе подчеркивается, что реальное экономическое значение развивающихся государств должно получить более весомое отражение в механизмах глобального управления. По мнению китайской стороны, это позволит сделать международную систему более сбалансированной и соответствующей современным реалиям.
Белая книга также демонстрирует стремление Пекина играть более активную роль в формировании международной повестки. Китай продолжает продвигать собственные инициативы, включая проект Пояс и путь, рассматривая их как инструменты адаптации мировой системы к новым политическим и экономическим условиям.
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