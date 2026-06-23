Пекин заявил о претензиях на роль архитектора будущих мировых правил

В Белой книге отмечается, что существующая международная система сталкивается с серьезными вызовами и требует модернизации. При этом Пекин не предлагает отказаться от действующих послевоенных институтов. Напротив, ключевая роль в будущей архитектуре международных отношений по-прежнему отводится Организация Объединенных Наций.