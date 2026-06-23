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На Кубе объявили официальный траур в связи со смертью Рамиро Вальдеса

На Кубе объявили траур в связи со смертью Рамиро Вальдеса Менендеса.

МЕХИКО, 23 июн — РИА Новости. Власти Кубы объявили во вторник официальный траур в связи со смертью одного из исторических лидеров Кубинской революции Рамиро Вальдеса Менендеса, следует из опубликованного в понедельник указа президента страны Мигеля Диас-Канеля.

«Объявить официальный траур в связи со смертью команданте революции Рамиро Вальдеса Менендеса с 6.00 23 июня до полуночи того же дня», — говорится в президентском декрете № 1247, опубликованном в официальной газете Gaceta Oficial.

Согласно документу, в период траура государственный флаг Кубы будет приспущен на государственных учреждениях и военных объектах.

В тексте указа отмечается, что Вальдес скончался утром 21 июня. Кубинские власти назвали его героем республики и труда, подчеркнув его участие в штурме казарм Монкада, высадке экспедиции на яхте Granma, боевых действиях в составе Повстанческой армии в Сьерра-Маэстре, а также в битве за Санта-Клару вместе с революционером Эрнесто Че Геварой.

О смерти Вальдеса руководство Кубы сообщило в воскресенье, ему было 94 года.

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