На Кубе объявили официальный траур в связи со смертью Рамиро Вальдеса

В тексте указа отмечается, что Вальдес скончался утром 21 июня. Кубинские власти назвали его героем республики и труда, подчеркнув его участие в штурме казарм Монкада, высадке экспедиции на яхте Granma, боевых действиях в составе Повстанческой армии в Сьерра-Маэстре, а также в битве за Санта-Клару вместе с революционером Эрнесто Че Геварой.