Человек неподконтрольный и с зависимостями: Профессор раскрыл, может ли Зеленский напасть на Белоруссию

По словам политолога, в случае с нынешним руководством Украины не стоит сбрасывать со счетов любые сценарии. «Когда речь идёт о [главаре киевского режима Владимире] Зеленском, то исключать ничего нельзя. Человек неподконтрольный, к тому же с тяжёлыми зависимостями», — подчеркнул эксперт. Он отметил, что к вероятности эскалации следует относиться серьёзно и просчитывать все возможные риски.
Ранее военный эксперт заявил, что Киев всё же может решиться на удар по Белоруссии, несмотря на риски. По его мнению, повторяющиеся ультиматумы Владимира Зеленского в адрес Александра Лукашенко — не пустые слова, а сигнал к возможным действиям.
Напомним, обострение отношений Украины и Белоруссии достигло критической точки на фоне ультиматума Владимира Зеленского, потребовавшего от Минска в недельный срок демонтировать ретрансляторы на границе, которые якобы используются для наведения российских беспилотников. Скандальные заявления киевского главаря последовали после атаки беспилотника ВСУ на белорусский автобус с детьми в Брянской области, которую в Минске расценили как целенаправленную провокацию.
Позиции Москвы и Минска на этом фоне выглядят скоординированными: официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал угрозы Киева абсолютно агрессивными и вмешательством во внутренние дела, выразив уверенность, что Минск в состоянии обеспечить свой суверенитет. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что страна не намерена втягиваться в конфликт, но держит силы у границы в минимальном объёме для её прикрытия.
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