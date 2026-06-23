Человек неподконтрольный и с зависимостями: Профессор раскрыл, может ли Зеленский напасть на Белоруссию

По словам политолога, в случае с нынешним руководством Украины не стоит сбрасывать со счетов любые сценарии. «Когда речь идёт о [главаре киевского режима Владимире] Зеленском, то исключать ничего нельзя. Человек неподконтрольный, к тому же с тяжёлыми зависимостями», — подчеркнул эксперт. Он отметил, что к вероятности эскалации следует относиться серьёзно и просчитывать все возможные риски.