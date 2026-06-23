Мошенники похищают пенсионные накопления под видом перевода в другой фонд

Злоумышленники под видом сотрудников Социального фонда и НПФ убеждают граждан срочно перевести накопления, чтобы получить доступ к их средствам и персональным данным, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Об этом Немкин рассказал РИА Новости.
По его словам, аферисты представляются работниками пенсионных фондов или финансовыми консультантами.
Под предлогом оформления документов они запрашивают персональные сведения, коды из СМС или доступ к порталу госуслуг. Получив эти данные, мошенники могут не только провести незаконные операции с пенсионными средствами, но и использовать их для дальнейших махинаций.
«Тема пенсионных накоплений стала одним из новых инструментов социальной инженерии», — сказал парламентарий.
Немкин подчеркнул, что любые решения о переводе накоплений требуют взвешенного подхода и самостоятельной проверки информации. Он рекомендовал использовать только официальные каналы взаимодействия с государственными органами и финансовыми организациями.
Ранее руководитель Волонтёрского корпуса Богородского городского округа Максим Зотов рассказал, что мошенники стали использовать сгенерированные ИИ-изображения, чтобы обманывать владельцев потерянных кошек и собак.