Диалло — о паузе в матче Франция — Ирак: игрокам надо возвращаться спустя два часа — беспрецедентно

«Мы столкнулись с неожиданной ситуацией… Но перенос матча [на завтра] даже не рассматривался. Всегда было ясно, что будет 30-минутный перерыв из-за каждого удара молнии. Мы потеряли много времени, игрокам надо возвращаться в игру после двухчасового перерыва, что для них беспрецедентно», , — приводит его слова RMC Sport.