Диалло — о паузе в матче Франция — Ирак: игрокам надо возвращаться спустя два часа — беспрецедентно

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло прокомментировал приостановку матча второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Ирака.
«Мы столкнулись с неожиданной ситуацией… Но перенос матча [на завтра] даже не рассматривался. Всегда было ясно, что будет 30-минутный перерыв из-за каждого удара молнии. Мы потеряли много времени, игрокам надо возвращаться в игру после двухчасового перерыва, что для них беспрецедентно», , — приводит его слова RMC Sport.
Встреча началась в 00:00 по московскому времени. В конце первого тайма в Филадельфии пошёл сильный ливень. И уже во время перерыва на стадионе появилось оповещение, в котором зрителей попросили покинуть трибуны в целях безопасности из-за грозы и угрозы попадания молнии.
В итоге пауза продлилась более двух часов.
Ранее Мбаппе догнал Клозе по голам на чемпионатах мира.