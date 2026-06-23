Спецпосланник Трампа заявил о дискредитации президента США в Италии

Как утверждает спецпосланник, после публичной перепалки между двумя политиками в ряде медиа и социальных сетей была развернута кампания, которая наносит ущерб репутации американского лидера и его окружения. По его словам, распространение непроверенной информации может негативно сказаться не только на отдельных людях, но и на государственных институтах.