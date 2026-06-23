Франция разгромила Ирак в прерывавшемся на два часа матче ЧМ

Эта встреча стала примечательна ещё и тем, что впервые на этом турнире игру приостановили из-за плохих погодных условий. В конце первого тайма в Филадельфии пошёл сильный ливень. И уже во время перерыва на стадионе появилось оповещение, в котором зрителей попросили покинуть трибуны в целях безопасности из-за грозы и угрозы попадания молнии. В итоге пауза продлилась более двух часов.