Франция разгромила Ирак в прерывавшемся на два часа матче ЧМ

Сборная Франции победила команду Ирака в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026.
Встреча на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии завершилась со счётом 3:0.
На 14-й минуте счёт открыл Килиан Мбаппе. Он же на 54-й минуте забил второй гол команды.
Благодаря этому Мбаппе вышел на второе место по числу голов на мировых первенствах. По этому показателю он догнал Мирослава Клозе. Впереди них только Лионель Месси (18).
Третий мяч Франции на счету Усмана Дембеле (66-я).
Эта встреча стала примечательна ещё и тем, что впервые на этом турнире игру приостановили из-за плохих погодных условий. В конце первого тайма в Филадельфии пошёл сильный ливень. И уже во время перерыва на стадионе появилось оповещение, в котором зрителей попросили покинуть трибуны в целях безопасности из-за грозы и угрозы попадания молнии. В итоге пауза продлилась более двух часов.
Франция набрала шесть очков и возглавляет группу I. Ирак не набрал очков — команда находится на четвёртой позиции.
В третьем туре французы сыграют с Норвегией, а представители Ирака — с Сенегалом.
Ранее Дешам отреагировал на приостановку матча Франция — Ирак из-за грозы.