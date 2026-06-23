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Ким Чен Ын указал на широкое распространение идей украинского неонацизма в мире

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе выступления на расширенном заседании II пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи девятого созыва заявил, что украинский неонацизм в настоящее время является одной из радикальных идей, которая объединяется с другими подобными взглядами и дестабилизирует обстановку в мире. Об этом 23 июня сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: Новости Mail

«Сегодня идея “Америка прежде всего”, сионизм, украинский неонацизм, японский милитаризм и другие современные национализмы, широко распространяясь и объединяясь друг с другом, вызывают глобальную дестабилизацию, напоминающую ужасную ситуацию вековой давности, когда во всем мире продолжались войны и кровавые трагедии, а догматизм и произвол отдельного государства господствуют над международными правами», — говорится в сообщении.

Как отметил глава государства, суверенитет и безопасность КНДР гарантируются ее силами и впредь будут оставаться прочными.

Заместитель директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон 7 июня заявила, что КНДР не намерена идти на какие-либо уступки в вопросе ядерного разоружения и будет придерживаться курса на укрепление своих ядерных сил, несмотря на заявления США о необходимости денуклеаризации. Она отметила, что заявления о денуклеаризации являются «сплошной ложью и абсурдным фейком», и подчеркнула, что КНДР ни с кем не будет обсуждать суверенитет и безопасность страны, а настоятельные требования Соединенных Штатов не имеют юридической силы.

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