Ким Чен Ын указал на широкое распространение идей украинского неонацизма в мире

Заместитель директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон 7 июня заявила, что КНДР не намерена идти на какие-либо уступки в вопросе ядерного разоружения и будет придерживаться курса на укрепление своих ядерных сил, несмотря на заявления США о необходимости денуклеаризации. Она отметила, что заявления о денуклеаризации являются «сплошной ложью и абсурдным фейком», и подчеркнула, что КНДР ни с кем не будет обсуждать суверенитет и безопасность страны, а настоятельные требования Соединенных Штатов не имеют юридической силы.