Ким Чен Ын указал на широкое распространение идей украинского неонацизма в мире

«Сегодня идея “Америка прежде всего”, сионизм, украинский неонацизм, японский милитаризм и другие современные национализмы, широко распространяясь и объединяясь друг с другом, вызывают глобальную дестабилизацию, напоминающую ужасную ситуацию вековой давности, когда во всем мире продолжались войны и кровавые трагедии, а догматизм и произвол отдельного государства господствуют над международными правами», — говорится в сообщении.
Как отметил глава государства, суверенитет и безопасность КНДР гарантируются ее силами и впредь будут оставаться прочными.
Заместитель директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон 7 июня заявила, что КНДР не намерена идти на какие-либо уступки в вопросе ядерного разоружения и будет придерживаться курса на укрепление своих ядерных сил, несмотря на заявления США о необходимости денуклеаризации. Она отметила, что заявления о денуклеаризации являются «сплошной ложью и абсурдным фейком», и подчеркнула, что КНДР ни с кем не будет обсуждать суверенитет и безопасность страны, а настоятельные требования Соединенных Штатов не имеют юридической силы.