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Возбудили уголовное дело после опрокидывания катера с людьми на Камчатке

Уголовное дело завели после того, как маломерное судно с тремя рыбаками перевернулось в акватории Тихого океана.

Уголовное дело завели после того, как маломерное судно с тремя рыбаками перевернулось в акватории Тихого океана.

Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

«Следователем Камчатского следственного отдела на транспорте возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.

Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 263 УК России — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее спасатели обнаружили перевернувшийся катер, людей в нём не было.