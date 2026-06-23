Возбудили уголовное дело после опрокидывания катера с людьми на Камчатке

Уголовное дело завели после того, как маломерное судно с тремя рыбаками перевернулось в акватории Тихого океана.
Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.
«Следователем Камчатского следственного отдела на транспорте возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.
Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 263 УК России — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее спасатели обнаружили перевернувшийся катер, людей в нём не было.