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В Торонто почтили память героев Великой Отечественной войны

В Торонто прошла церемония возложения цветов, приуроченная к 85-летию начала ВОВ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Церемония возложения цветов, приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в Торонто с участием генконсула Владлена Епифанова, сообщает российское посольство в Канаде.

Церемония состоялась 22 июня у Мемориала Героям Великой Отечественной войны при Русском доме в Торонто. В мероприятии приняли участие генконсул Епифанов, ветераны, представители ветеранских организаций и актив русской общины.

«Память о грозных военных годах, 1 418 фронтовых днях и ночах навсегда останется в наших сердцах. Мы будем твердо отстаивать историческую правду и бороться против любых попыток исказить историю, оскорбить или унизить память павших», — приводит посольство слова генконсула в официальном Telegram-канале.

Участники церемонии почтили минутой молчания защитников Родины, отстоявших ее свободу, суверенитет и достоинство. На памятной встрече прозвучали песни военных лет.

Двадцать второе июня — день начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.

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