Индонезии могут потребоваться надежные поставки энергии из России

ДЖАКАРТА, 23 июн — РИА Новости. Индонезии для реализации стратегии развития до 2045 года могут потребоваться надежные поставки энергии, в том числе из России, заявил в интервью РИА Новости и RT министр промышленности страны Агус Гумиванг Картасасмита.
По словам министра, обеспечение энергией является одним из ключевых условий реализации государственной стратегии «Золотая Индонезия-2045», которая предусматривает превращение страны в одну из крупнейших экономик мира к 100-летию независимости республики.
«Индустриализация Индонезии, конечно, требует надежных и устойчивых поставок энергии, которые соответствовали бы нашим потребностям. При этом в будущем мы должны учитывать, что даже если энергоснабжение можно обеспечить, рынок требует зеленой продукции. Поэтому поставки зеленой энергии также становятся необходимостью, и Россия может помочь нам в достижении этой цели», — рассказал министр.
По его словам, энергетика является одним из ключевых направлений, в которых Россия способна внести вклад в реализацию долгосрочной стратегии развития Индонезии.
«Мы уже определили, что к 2045 году обрабатывающая промышленность должна стать одним из главных столпов национальной экономики. Это означает постепенный отход от модели, основанной преимущественно на экспорте сырья. Мы стремимся к тому, чтобы природные ресурсы и сырьевые товары перерабатывались внутри страны, а добавленная стоимость оставалась в Индонезии», — подчеркнул министр.
Он добавил, что Россия как дружественное государство может сыграть важную роль в этом процессе.
Индонезия в 2026 году выступит страной-партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге.