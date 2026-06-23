Индонезии могут потребоваться надежные поставки энергии из России

«Индустриализация Индонезии, конечно, требует надежных и устойчивых поставок энергии, которые соответствовали бы нашим потребностям. При этом в будущем мы должны учитывать, что даже если энергоснабжение можно обеспечить, рынок требует зеленой продукции. Поэтому поставки зеленой энергии также становятся необходимостью, и Россия может помочь нам в достижении этой цели», — рассказал министр.