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Индонезии могут потребоваться надежные поставки энергии из России

Картасасмита: Индонезии могут быть нужны поставки энергии из России до 2045 года.

Источник: © РИА Новости

ДЖАКАРТА, 23 июн — РИА Новости. Индонезии для реализации стратегии развития до 2045 года могут потребоваться надежные поставки энергии, в том числе из России, заявил в интервью РИА Новости и RT министр промышленности страны Агус Гумиванг Картасасмита.

По словам министра, обеспечение энергией является одним из ключевых условий реализации государственной стратегии «Золотая Индонезия-2045», которая предусматривает превращение страны в одну из крупнейших экономик мира к 100-летию независимости республики.

«Индустриализация Индонезии, конечно, требует надежных и устойчивых поставок энергии, которые соответствовали бы нашим потребностям. При этом в будущем мы должны учитывать, что даже если энергоснабжение можно обеспечить, рынок требует зеленой продукции. Поэтому поставки зеленой энергии также становятся необходимостью, и Россия может помочь нам в достижении этой цели», — рассказал министр.

По его словам, энергетика является одним из ключевых направлений, в которых Россия способна внести вклад в реализацию долгосрочной стратегии развития Индонезии.

«Мы уже определили, что к 2045 году обрабатывающая промышленность должна стать одним из главных столпов национальной экономики. Это означает постепенный отход от модели, основанной преимущественно на экспорте сырья. Мы стремимся к тому, чтобы природные ресурсы и сырьевые товары перерабатывались внутри страны, а добавленная стоимость оставалась в Индонезии», — подчеркнул министр.

Он добавил, что Россия как дружественное государство может сыграть важную роль в этом процессе.

Индонезия в 2026 году выступит страной-партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге.