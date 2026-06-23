«Ограбление граждан»: Делягин оценил идею изъять вклады из банков

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин охарактеризовал эту идею как «бред» и «бессмысленное ограбление граждан», которое может привести к уничтожению доверия к государству, сообщает ИА DEITA.RU. Он отметил, что такое решение не только не решит экономические проблемы, но и создаст новые, так как элементарное регулирование банковской сферы может направить деньги на развитие экономики, а не на финансовые спекуляции.
На предвыборном съезде КПРФ Зюганов заявил, что в банках находится 130 триллионов рублей, из которых 67 триллионов принадлежат гражданам, а 63 триллиона — предприятиям. Он утверждал, что эти средства «обогащают банкиров» и не вкладываются в производство.
Однако его слова были опровергнуты, и в дальнейшем он пояснил, что имел в виду «неправильную» модель и высокую ключевую ставку, при которой «олигархаты и вороватые чиновники жиреют».
Зюганов также подчеркнул, что вклады россиян являются «священными» и призвал вкладывать деньги в «победу, в развитие, в людей».