«Ограбление граждан»: Делягин оценил идею изъять вклады из банков

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин охарактеризовал эту идею как «бред» и «бессмысленное ограбление граждан», которое может привести к уничтожению доверия к государству, сообщает ИА DEITA.RU. Он отметил, что такое решение не только не решит экономические проблемы, но и создаст новые, так как элементарное регулирование банковской сферы может направить деньги на развитие экономики, а не на финансовые спекуляции.